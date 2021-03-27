Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Poliklinik önlerindeki sıra tarih oluyor... Karekod uygulamasıyla hastalar arasındaki sosyal mesafe korunacak

Poliklinik önlerindeki sıra tarih oluyor... Karekod uygulamasıyla hastalar arasındaki sosyal mesafe korunacak

- Uygulamadan detaylar

Hastane Kamera Uttu 

-- Hastalara uygulamanın anlatılması
-- Hasta ile röportaj
-- Emrah İspirli röportaj
-- Uygulamanın kullanılması

( ERZURUM - ÖZEL)- Sıra numarası artık karekod uygulamasıyla telefondan takip edilebilecek ERZURUM

- Erzurum Şehir Hastanesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle başlatılan karekod uygulamasıyla artık hastalar poliklinik önünde sıra beklemeyecek. Uygulamayla sıra takibi telefondan yapılabilecek. Erzurum Şehir Hastanesinde pandemi döneminde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için karekod uygulaması başlatıldı. Poliklinik ekranlarında yer alan karekodu hastalar cep telefonlarının kamerasına okuttuktan sonra sıra numaralarını cep telefonlarından takip edebilecek. Poliklinik önlerinde oluşan yoğunluğun azaltılması hedeflenen karekod uygulaması, vatandaşlara da büyük kolaylık sağlayacak. Covid-19 döneminde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için bu uygulamanın yapıldığını ifade eden Erzurum Şehir Hastanesi Basın Danışmanı Emrah İspirli, “Uygulamadan vatandaşlarımız memnun. Tanıtım yapıldıktan sonra daha da memnun olacaklar. Şuan ki amacımız Covid-19 sürecinde sosyal mesafeyi bir şekilde uygulamaya koymak” diye konuştu.
Hasta Umut Yüzüak ise “Covid-19 döneminde sosyal mesafeye özellikle hastane de dikkat etmemiz lazım. Hastanede de sıraya girme sıkıntısı olduğu için, bu uygulamayla oturduğumuz yerden sıramızı takip ettiğimiz zaman insanlarla da temasa geçmeden, sosyal mesafeye uyarak tedavimizi olabiliriz. Çok güzel bir uygulama” şeklinde konuştu.
(ÇK-ÖB)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement