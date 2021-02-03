Oyuncaktaki ölümcül tehlike... 'Yuttuğu ve yaladığı piller' Serveti yürüyemez hale getirdi

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( ANTALYA )- Anneden yürek burkan sözler- "Benden alıp ona verin. Ben yaşayacağım kadar yaşadım"- Ağır metal fazlalığı teşhisi konulan genç 2017 yılından beri yatağa ve solunum cihazına bağımlı olarak yaşıyor. ANTALYA



- Doktorların 5 yıl önce ağır metal fazlalığı teşhisi koyduğu Servet Aydın (15) isimli genç 2017 yılından beri yatağa ve solunum cihazına bağımlı olarak yaşıyor.Bugüne kadar gitmedikleri hastane ve doktor kalmadığını belirten anne Bedia Aydın "Oğlumun bir adım atması için canımı bile veririm” dedi.

Manavgat Ulukapı Mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Servet Aydın, 2017 yılından beri doktorların koyduğu ‘ağır metal fazlalığı’ teşhisi nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor. Baba Sercan Aydın (34) ve anne Bedia Aydın (34), çocuklarının tedavisi için Türkiye’de gitmedikleri hastane kalmadığını yurtdışında bir çok kez tahliller yapıldığını, tüm servetlerini bu uğurda harcamaya hazır olduklarını belirterek doktorlardan yardım istediler. 3 çocuklu Sercan-Bedia Aydın çiftinin ilk çocukları olarak 2006 yılında dünyaya gelen Servet Aydın’da, 2011 yılında kekemelik ve yürüme bozukluğu görülmeye başladı.

Ana sınıfı öğretmeninin durumu fark ederek anne babayı uyarmasının ardından çocuklarının hastalığına çare arayan Sercan-Bedia Aydın çifti, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başladıkları zorlu yolculuklarında Türkiye’nin bir çok yerinde bulunan hastane ve uzman doktorlara gittiler. İstanbul Özel Amerikan Hastanesi’nde yapılan testlerde Servet Aydın’a küçük yaştaki çocukların oyuncakların pillerini yalamaları ve yutmalarından kaynaklanan ‘ağır metal fazlalığı teşhisi konuldu. Oğlunun 2011 yılına kadar sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirten Bedia Aydın “İlk olarak kekemelik başladı.

Doktorlar ve çevremizdeki büyüklerimiz bunun çocuklar için normal olduğunu ileride geçeceğini söylediler. Yürüme bozukluğu da başlayınca İstanbul Özel Amerikan Hastanesinde ‘ağır metal fazlalığı teşhisi konuldu. Bunun şu ana kadar tedavisinin olmadığı belirtildi. Sebebinin de pilli oyuncakların pillerini yalaması ya da yutması olabileceği söylendi. Gerçekten sürekli oğlumuza pilli robotlar ve oyuncaklar alıyorduk. Ne kadar dikkat etsek te demek ki gözden kaçırdık” dedi.

Oğulları için evlerinin bir odasını adeta yoğun bakım ünitesine dönüştüren Aydın çifti, bakımlarını da büyük bir itina ile yapıyor. 2017 yılında makineye bağlandıktan sonra sürekli evde olduklarını rutin kontroller dışında evden çıkmadıklarını belirten anne Bedia Aydın “Oğlumun sağlığına kavuşabilmesi için harcadığımız paranın haddi hesabı yok. Ama biz bunu hiçbir zaman sorun yapmadık. Yeterki oğlum anne desin bir adım atsın. İnanın canımı vermeye hazırım. Kök hücre diyorlar. Ben her şeyimi veririm” dedi.

Doktorların çare bulamamasının kendilerini de çaresiz bıraktığını belirten Bedia Aydın “ Oğlumu 1 ayda yürüteceğini söyleyenlere dünyalar kadar para verdik ama hala çare bulamadık. ” dedi.

(AK-



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