Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Sağlık çalışanlarına, hastalara ve yaşlılara narenciye desteği

MERSİN - Sağlık çalışanlarına, hastalara ve yaşlılara narenciye desteği

- Narenciye paketlerinin hazırlanması - Dağıtımdan görüntüler - Paketleri alan sağlık çalışanları, hasta ve yaşlılar - Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Bahar Gülcay Çat Bakır'ın konuşması Mersin 'de sağlık çalışanlarına, hastalara ve yaşlılara narenciye desteğiMERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında, sağlık çalışanlarına, hastalara ve yaşlılara narenciye ürünleri dağıtılıyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, narenciye üretiminde söz sahibi olan kentte "Kovid - 19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi" başlatıldı.Bu çerçevede hazırlanan 3 kiloluk narenciye fileleri ve gıda kolileri, belediye ekiplerince Kovid - 19 hastalığına yakalanan karantinadaki kişilere, yaşlı vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına dağıtılmaya başlandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Bahar Gülcay Çat Bakır, bu süreçte vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirmesi gerektiğini belirtti.
Bunun için narenciye ürünleri tüketilmesi önerisinde bulunan Bakır, "Belediye olarak C vitamini deposu olarak bilinen ve kentimizi sembolize eden narenciye ürünlerini, gerek soğuk algınlığı gerek Kovid - 19 gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek adına dağıtmayı uygun gördük." ifadesini kullandı.

Hastalık Karantina Soğuk Algınlığı Sağlık Çalışanları Bağışıklık Sistemi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement