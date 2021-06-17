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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Akkuyu NGS çalışanlarının Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

MERSİN - Akkuyu NGS çalışanlarının Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

- Çalışanların aşılanması - Rus yetkililerin konuşması (Rusça)Akkuyu NGS çalışanlarının Kovid - 19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyorMERSİN (AA) - Mersin 'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında aşılanma çalışmaları sürüyor.Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, daha önce başlayan aşı çalışmaları dün itibarıyla projenin tüm çalışanlarının toplu aşılanmasıyla devam ediyor.Aşılama, inşaat sahasındaki gerekli tüm malzeme ve ekipmanlarla donatılmış sertifikalı sağlık biriminde yapılıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Аleksei Frolov, çalışanların sağlığının korunmasına sorumlu şekilde yaklaştıklarını belirtti.
Frolov, "Çalışanların toplu aşılamasına yönelik hazırlıklara bu yılın başında başladık. Öncelikle aşı olmak isteyenlerin listeleri oluşturuldu, gerekli sayıda aşı sipariş edildi ve aşılama noktasında gerekli hazırlıklar yapıldı. Türkiye'nin ilgili resmi kurumları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, bize paha biçilemez bir destek veriyor ve onların desteğiyle projedeki Türk çalışanların aşılaması da süratle devam ediyor." ifadesini kullandı.

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