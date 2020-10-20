Kovid-19 pandemisi ile mücadele eden Kartal DR. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne dijital röntgen cihazı bağışı

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( İSTANBUL )- Mobil özelliğe sahip Dijital Röntgen Cihazı, Koronavirüs ile mücadelede etkin rol oynuyor. İSTANBUL



- Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs sürecinde verdikleri mücadeleye destek olmak adına, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine Dijital Röntgen Cihazı bağışlandı. Güney Koreli DRGEM firması tarafından koronavirüs sürecinde, teşhise yönelik olarak özel olarak üretilen cihaz, mobil olma özelliği ile de dikkat çekiyor. Taşınabilir olması nedeniyle, acil durumlarda ihtiyaç duyulan noktaya götürülebilen cihaz, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarına büyük bir kolaylık sağlıyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına anlamlı bir destek verildi.

Güney Koreli Dijital Röntgen Cihazları üreticisi DRGEM tarafından, Türkiye’deki Temsilcisi Ekol Tıbbi Ürünler aracılığı ile, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine Dijital Röntgen Cihazı bağışlandı. DRGEM firmasının CEO su Dr. JB Park; “Kardeş ülke Türkiye’nin, Kovid 19 pandemisi mücadelesini büyük bir memnuniyet ve hayranlıkla izlemekteyim. Halkınızın sağlığı benim için önem arz ediyor. Bu nedenle bu eşsiz mücadelenize destek olmak istedim.” dedi.

KOVİD 19 için özel olarak dizayn edilen Dijital Röntgen Cihazı, çalışmak için sadece 220 V’luk enerjiye, standart bütün elektrik prizlerine takılarak kullanılabiliyor. Diğer sabit dijital röntgen cihazlarından farklı olarak, hem sabit hem de istenildiğinde mobil olma özelliği taşıyor. Şu anda hastanenin acil biriminde kullanılan cihaz, ihtiyaç duyulduğu anda koronavirüs vakasının yoğunlaştığı kliniklere kolaylıkla taşınabiliyor ve taşındığı alanda da alınan tedbirler çerçevesinde kullanılabiliyor. Bu sayede kullanım kolaylığı sağlayan cihaz, aynı zamanda akciğer grafisini çekerek direkt olarak bağlı bilgisayara verileri aktarabiliyor. Yaklaşık değeri 500 bin TL olan cihaz, saatte 100 hastanın akciğer imajını çekip arşiv ve görüntüleme sistemine gönderebiliyor. Ayrıca cihazda, Kovid 19 tanısı için geliştirilmiş yapay zeka yazılımı da kullanılabilecektir. Hastaneye bağışlanan Dijital Röntgen Cihazı hakkında konuşan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan; “ Pandemi sürecinde çok ciddi bir emek sarf edildi bu hastanede. Duyarlı vatandaşlarımız da ellerinde ne kadar imkanları varsa hastanemize katkı sunmaya çalışıyorlar. Radyoloji firmalarımızdan bir tanesi olan EKOL firması da , aşırı tempolu çalışmamıza şahit olarak, bize bir adet Pandemi hastalığına yönelik Dijital Röntgen Cihazı bağışı yapmak istediklerini söylediler. Biz de, böyle bir cihaza ihtiyacımız olduğunu söyledik. Cihaz, dijital, mobil ve anında görüntü alabileceğimiz modern teknoloji ürünü. Bu cihazlar ile, Kovid 19 hastalarını sabit Röntgen alanlarına göndermemize gerek kalmadan, direkt servislerde, hastanın yattığı bölümde akciğer imajlarını alarak, arşiv ve görüntüleme birimimize aktaracağız. Katkıyı sunan firmaya ve yetkilisi Ömer Faruk Ceyhan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Devlet millet el ele, hep beraber Kovid 19 hastalığının inşallah üstesinden geleceğiz” dedi.

Dijital Röntgen Cihazını hastaneye teslim eden Ekol Tıbbi Ürünler Satış Müdürü Ömer Faruk Ceyhan; “Pandemi sürecinde, lojistik ve teknik servis ekibimiz, ülkemiz genelinde, büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Dünyaca tanınmış Dijital Röntgen Cihazı üreticisi DRGEM’in, Türkiye genelinde firmamız tarafından satışı ve teknik servisi yapılan, 700 adet cihazı bulunmaktadır. Özellikle Kovid 19 pandemi mücadelesinde, teşhise yönelik özel olarak üretilen, piyasa fiyatı yaklaşık 500.000 TL olan Dijital Röntgen Sistemi, Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olan, 1.100 yataklı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine tarafımızca hibe edilmiştir. Cihaz kolay kuruluma sahip olup, 220 V elektrik prizine takılabiliyor. Mobilize olup, Kovid 19 hastalığı ile mücadele alanına kolaylıkla taşınabiliyor ve saatte 100 hastanın akciğer imajını çekip, görüntüleme ve arşivleme sistemine gönderebiliyor. Kovid 19 tanısı için geliştirilmiş yapay zeka yazılımının da uygulanabildiği bir sistem, akciğer grafilerini yorumlama da sağlık emekçilerine destek olmakta. Pandemi ile mücadelenin, ülkemizin en öncü gerekliliği olduğunu müşahade ettik. Ülkemiz genelinde 700’ü aşkın Kamu Hastanesinde Dijital Röntgen Sistemi var olan DRGEM markasının satışı ve servisini üstlenen firmamız Ekol Tıbbi Ürünlere, büyük bir sorumluluk düştüğünü idrak ettik. Bu çerçevede inovasyon harikası bu ürünü, İstanbul’un en ileri sağlık kuruluşlarından biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine bağışlayarak sorumluluk bilincimizi ortaya koyduk. Sağlık sektörümüze hizmete, gece gündüz demeden destek verme kararlılığındayız” diye konuştu.

(MB-



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