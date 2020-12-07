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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Korona virüsün zirve yaptığı Kilis'te ek yoğun bakım servisi açıldı

- Korona virüsün zirve yaptığı Kilis'te ek yoğun bakım servisi açıldı

Yeni yoğun bakımdan görüntüler

Hastane Lyon Sayılar Devlet Hastanesi Düşünür 

-İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık’ın açıklaması

( KİLİS ) KİLİS

- Korona virüs vakalarının zirve yaptığı Kilis'te hayır sever iş adamı Yaşar Aktürk ve arkadaşları tarafından 1 milyon 500 bin TL’ye maliyetle yapılan yoğun bakım servisi gerçekleştirilen törenle hizmete alındı.Suriye sınırında bulunan Kilis’te, korona virüsün tavan yapması nedeniyle yoğun bakım sıkıntısı çekilmesi üzerine Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Devlet Hastanesinde yeni yoğun bakım servisini tüm malzeme ve ihtiyaçları karşılanarak yatırıldı. 1 milyon 500 bin TL’ye mal olan yoğun bakım servisi düzenlenen törenle hizmete girdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Devlet hastanesinin kentte tek hastane olduğunu ifade ederek, “Dünyada pandemi nedeniyle sıkıntı günler yaşanıyor. Hastanelerde yatak ihtiyaçları, yoğun bakım ihtiyaçları had safhaya ulaştı. Kilis Devlet Hastanesi tek olması itibariyle bizde aynı sıkıntıları yaşadık, yaşıyoruz da, nasıl olurda bu yatak sayılarını attırırız diye düşünürken, Kilis Vakıf Başkanı Yaşar Aktürk bizlere yardımcı oldu. Yoğun bakımı açacağını dair bizlere söz verdi. 25-30 günde içerisinde bize 16 yataklı yoğun bakım servisini hazır hale geçirdi. Mevcutta 57 yoğun bakım yatacağımız varken, bunun yarısına yakınını korona hastalarına, diğer yarısını da diğer hastalara kullanırken, bugün 16 yatak daha ilave edilmesiyle birlikte 75 yatacağa kadar çıkardı. Bu Kilis için güzel bir sayı, Kilis devlet hastanesini güzel bir yoğun bakım sayısına ulaştı. Emeği geçen başta Yaşar Aktürk olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Açılışa Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Devlet Hastanesi Başhakemi Dr.Erkan Kurtaran ile diğer yetkililer katıldı.

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