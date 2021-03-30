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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Korona virüslü emziren annelere uzmanından açıklama: 'Annenin sütü bebeği korur, bunu hiç unutmayın'

Korona virüslü emziren annelere uzmanından açıklama: 'Annenin sütü bebeği korur, bunu hiç unutmayın'

Bebekten detay

Hastalık Bebek Ebeveyn 

-Doktor Emin Demirpolat açıklama
-Anne ve bebekten detay

( ZONGULDAK -ÖZEL) Korona virüslü emziren annelere uzmanından açıklama: "Annenin sütü bebeği korur, bunu hiç unutmayın" ZONGULDAK

- Korona virüs testi pozitif çıkan annenin hijyen kurallarına dikkat ederek emzirmesinde sakınca olmayacağını ifade eden doktor Emin Demirpolat, "Annenin sütü bebeği korur, bunu hiç unutmayın. Covid şüpheli anne için söylediklerim aynı şekilde" diye ifade etti.
Korona virüs salgını ile mücadele edilen şu günlerde en büyük endişelerden biri de emziren annenin, bebeğine hastalık bulaştırması olduğunu ifade eden uzman, ebeveynlere yönelik açıklamalarda bulundu. Kdz. Ereğli Özel Echomar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Uzman Doktor Emin Demirpolat, hijyen kurallarına dikkat ederek emzirmesinde sakınca olmayacağını ifade etti.
Doktor Demirpolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şu anda en güncel konuların başında Covid geliyor, en büyük endişemiz de yine Covid ile ilgili. Covid şüphesi annelerde daha yaygın hissedilecektir. Acaba Covid’miyiz diye düşünüyorsak eğer bebeğimizi emzirebiliriz. Hiçbir sakınca yok ama diğer tedbirlere aynen devam etmeliyiz. Diğer tedbirlerimiz, maske mesafe hijyen diyoruz. Maskemizi takacağız, ellerimizi yıkacağız, emzirdiğimiz çocuğumuza bulaştırmamak üzere. Hijyenimize her halükarda devam edeceğiz. Covid dışında mikroplar da bebek için endişe verice olabilir bulaştıkları zaman ne olacağını bilmiyoruz" "Bebeği sağlıklı şekilde emzirebilir ama hijyen kurallarına dikkat edilmeli" Dr. Demirpolat, merak edilen "Covidli anne çocuğunu emzirebilir mi" sorusunu da yanıtladı: “Annede Covid varsa, sütüne de geçer mikrop. Sütten de bebeğe geçerse bebek de hasta olur.” Asla böyle bir şey yok. Annenin sütü bebeği korur, bunu hiç unutmayın. Covid şüpheli anne için söylediklerim aynı şekilde Covid pozitif anne için de geçerlidir. Bebeğini sağlıklı şekilde emzirebilir ama hijyen kurallarına riayet etmelidir.”
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