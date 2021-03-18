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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüs vakalarının düştüğü yörede halk rehavete kapılmamaya özen gösteriyor

Korona virüs vakalarının düştüğü yörede halk rehavete kapılmamaya özen gösteriyor

Sokaklardan detay

Aritas Sayılar Alabalık Allah Irak 

-Kalabalık caddelerden detay
-Röportajlar

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel korona virüs haritasında vakaların azaldığı gözlenen Rize’de, vatandaşlar ’rehavet’ konusunda duyarlı davranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart tarihlerine ilişkin yeni vaka haritasını açıklayarak Rize’nin, geçtiğimiz hafta 208,21 olarak açıklanan her yüz bindeki vaka sayısının, bu hafta 188.18’e düştüğünü ve vaka sayılarında yüksek düşüşün yer aldığı iller arasında olduğunu duyurdu. Açıklamasının ardından ise Rize’deki vatandaşlar rehavete kapılmamak ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğini dile getirerek, mavi kategoriye inmek için sabretmek gerektiğini dile getirdi. Beytullah Çolak isimli Rizeli vatandaş, Bakan Koca’nın açıklamasından sonra rehavete kapılmamak ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğini dile getirerek, “İnsanlar rehavete kapılmasın. Yine dikkati elden bırakmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Sağlığımız için gereken neyse yapmamız gerekiyor. Rize Merkez’inde vaka sayılarında bir düşüş var. Vaka sayılarındaki bu düşüşün sebebiyse sosyal mesafedir. Rize’de kurallara dikkat eden de var etmeyen de var. Daha da dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bu durumdan yakın zamanda kurtuluruz” ifadelerini kullandı. Ali Çarım isimli vatandaş ise cezaların yetersiz olduğunu savunarak “İnşallah Rize maviye döner ama böyle çok zor. Biraz ceza kesilse düşer de cezasız olmuyor bu iş” dedi.
Görevlilerin uyarıda bulunmasının bile gereksiz olduğunu, herkesin kendi tedbirini kendi alması gerektiğini savunan Hasan Çelik, "Devletin bizi düşündüğü kadar biz, kendimizi düşünmüyoruz. Oğlum yaşındaki bir görevli neden bana ‘sosyal mesafeni koru’ desin? veya ‘burası yasak buraya oturma’ neden desin? Bunu hep yapan biz insanlarız. Biz kendimiz hiç önemsemiyoruz. Bu yanlış bir şey. Yani devletin bizi koruduğu kadar, biz kendimizi korumuyoruz. Bu işe bakan güvenlik kuvvetlerinin de görevini yapması lazım. Ceza ise ceza, taviz verilmemesi gerekir. İdareciler önlem aldı diye böyle vaka sayıları azaldı. Yoksa bu insanlara kalsa azalmazdı" şeklinde konuştu.

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