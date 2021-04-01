Korona virüs geçiren iki doktordan biri çürümüş soğan, diğeri yanık lastik kokusu aldı

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( ANTALYA )- Covid-19'u geçiren erkek doktorun sıklıkla 'yanık lastik', kadın doktorun ise 'çürümüş soğan' kokusu aldığı bildirildi- Akdeniz Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Altaş:- İki hastamızda kokularının geri gelmesi 3 aylık süre zarfında olmuştu"- "Biz iki meslektaşımız üzerinde bir çalışma yaptık, ikisinde de farklı algılamalar oldu"- "Birinde çürümüş soğan, birinde yanık lastik kokusu almaya başladı" ANTALYA



- Akdeniz Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Altaş ve ekibinin yaptığı araştırmayla yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle koku kaybı yaşayan iki doktorun hastalıktan 6 ay sonra kokuları farklı algıladığını tespit etti. Covid’i geçiren hastalardan erkek doktorun 'yanık lastik', kadın doktorun ise 'çürümüş soğan' kokusu aldığı belirlendi. Prof. Dr. Murat Altaş, Covid-19'un en önemli belirtilerinden birisinin koku kaybı olduğuna dikkat çekti. Temmuz ayında hastanede görevli iki doktorun Covid-19 nedeniyle koku kaybına uğradığını ifade eden Altaş, Dr. Murat Duyan ile meslektaşlarını inceleme altına aldıklarını kaydetti.

"İki farklı koku" Altaş, araştırmayı Covid-19 geçiren iki doktor üzerinde yaptıklarını belirterek, “Bu doktor arkadaşlarımız temmuz ayında Covid geçirmişti. Bunların koku alma duyuları Covid-19 nedeniyle gitmişti. Covid’i atlattıktan sonra gelişen koku halüsinasyonu parozmi (var olan kokuların farklı algılanması) denilen yanık lastik kokusu ve çürümüş soğan kokusu almaya başladılar. Biz iki meslektaşımızın da beyin MR’larını çektirdik, koku merkezlerini inceledik. İki koku merkezinde de bir problem olmadığını gördük. Ancak koku sinirlerinin burun hücrelerinden beyine olan transfer noktasında bir hasarlanma olduğunu tespit ettik. Bu da hastalarda bir takım yanlış koku duyularının gelişmesine neden oluyor” diye konuştu.

"Ara bu kokuları almaya devam ediyorlar" Altaş şöyle konuştu: “Normalde beyin kokuyu daha önce algıladığı kokuları beyne kaydeder şeklinde oluyordu. Fakat burada farklı koku duyularının alınması bize ilginç geldi. İki meslektaşımızın üzerine çalışma yürüttük. Şuan Türkiye’de bir çok merkezde koku sinirlerinin üzerinde MR çekilerek bu koku hücreleri üzerindeki etkisi inceleniyor. Bu çalışmamız yurt dışı bir dergide de kabul edildi. Hastalarımızın kokuları normale dönmesine rağmen ara ara bu kokuları hissetmeye devam ediyor.” "Ön çalışma oldu" Covid geçiren her hastada normal kokunun geri dönmesinin farklı olduğunun altını çizen Murat Altaş, “Koku ve tat duyusu gidiyor. Fakat bu duyular farklı kişilerde farklı zamanlarda geri dönmeye başlıyor. İki hastamızda kokularının geri gelmesi 3 aylık süre zarfında olmuştu. Biz iki meslektaşımız üzerinde bir çalışma yaptık biri kadın biri erkekti. İkisinde de farklı algılamalar oldu. Birinde çürümüş soğan birinde yanık lastik. Ama daha çok veriye ihtiyacımız var. Bu ön bir çalışma oldu” ifadelerine yer verdi.



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