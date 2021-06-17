Konya’da 'yerinde aşı' uygulamasıyla ilk günde 510 kişi aşılandı

-İşçilerin sırada beklemesi

-İşçi röportajları

-Genel ve detay



( KONYA ) - KONYA



- Konya’da Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik yapılan 'yerinde aşı' uygulamasıyla ilk günde 510 işçi aşılandı. Konya’da İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerindeki çalışanlara yönelik toplu aşılamaya başlandı. Konya Sanayi Odası (KSO) desteğiyle OSB toplantı ve konferans salonunda yapılan aşılamayla işçiler sırayla ilk aşılarını oldu. İlk gün yapılan aşılamada ise 510 işçi yerinde aşı oldu. Aşılarını olan sanayi çalışanları da, yerinde aşı uygulamasını desteklediklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. (RÇ-AH-

