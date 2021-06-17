Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da 'yerinde aşı' uygulamasıyla ilk günde 510 kişi aşılandı

Konya’da 'yerinde aşı' uygulamasıyla ilk günde 510 kişi aşılandı

Aşı yapılması

Toplantı Aşı Gesi Konferans 

-İşçilerin sırada beklemesi
-İşçi röportajları
-Genel ve detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik yapılan 'yerinde aşı' uygulamasıyla ilk günde 510 işçi aşılandı. Konya’da İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerindeki çalışanlara yönelik toplu aşılamaya başlandı. Konya Sanayi Odası (KSO) desteğiyle OSB toplantı ve konferans salonunda yapılan aşılamayla işçiler sırayla ilk aşılarını oldu. İlk gün yapılan aşılamada ise 510 işçi yerinde aşı oldu. Aşılarını olan sanayi çalışanları da, yerinde aşı uygulamasını desteklediklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. (RÇ-AH-
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement