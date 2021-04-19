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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kimini tarlasında kimini evinde aşıladılar... Vaka sayılarının düşmediği Siirt’te sağlık ekipleri kapı kapı gezerek aşılama çalışmalarına başladı

Kimini tarlasında kimini evinde aşıladılar... Vaka sayılarının düşmediği Siirt’te sağlık ekipleri kapı kapı gezerek aşılama çalışmalarına başladı

65 yaş üstü vatandaşlara aşı yaparken görüntü,

Sayılar Sağlık Ekipleri 

-Sağlık İl Müdürünün konuşması,
-Aşı yapılırken genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Korona virüs vakalarının düşmediği Siirt'te sağlık ekipleri, kent merkezine bağlı köyleri gezerek 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşı yapıyor. Ülke genelinde korona virüs vakalarının yeniden artmaya başlaması, salgında mutasyon virüsünün hızlı bir şekilde yayılması endişesini de beraberinde getirdi. Siirt'te korona virüs vaka sayılarında artışın yaşandığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, aşı yaptırmak için merkeze gelme imkanı olmayan köylülerin ayağına giden sağlık ekiplerinin kapı kapı gezerek 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yaptığını söyledi.

Ömür, ''Kırsal kesimde bulunan en ücra köydeki vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, gelememeleri halinde bizlerle temasa geçilirse bizler ayaklarına kadar gidip bu hizmeti vermeye hazırız. Bu konuda muhtarlarla görüşmeleri yeterli olacaktır'' dedi.
Siirt genelinde aşılama oranının yüzde 40'lardan yüzde 30'lara düşmesinin vakaların artmasını beraberinde getirdiğini aktaran Ömür, aşılama çalışmalarının kırsal kesimde devam edeceğini dile getirdi. (SD-YRT-
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