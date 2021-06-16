Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

KAYSERİ - Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

- Kayseri OSB'deki aşı uygulamasından detay görüntüler - İşçi Osman İncetürkmen ile röportaj Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandıKAYSERİ (AA) - Kayseri OSB ile Mimarsinan OSB'de de İl Sağlık Müdürlüğünün oluşturduğu 17 mobil ekip, aşı uygulamasına başladı.
Kayseri OSB tarafından aşılama için ayrılan binada sağlık personeli, çalışan sayısı az fabrikalardan gelen işçilere aşılarını uygularken, bölge genelinde 8 mobil ekip de talep toplanan işletmelere ulaştı.Fabrikaların bahçelerinde oluşturulan alanlarda fabrika çalışanlarına 6'şarlı gruplar halinde BioNTech aşısının ilk dozu uygulandı. Kayseri OSB Müdürü Ali Yaprak, süreç başlar başlamaz İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini ve istişareler sonucu sağlık ekiplerine yer tahsisinde bulunduklarını söyledi.

Aşılamanın tüm bölgede etkin yapılmaya başlandığını belirten Yaprak, "Tahsis ettiğimiz binaya, çalışan sayısı az olan işletmeler personelini servis araçlarıyla getiriyor ve aşıları yapılıyor. Çalışan sayısı fazla olan işletmelere de gezici ekipler giderek personele aşı yapıyor. Güzel bir uygulama oldu. Bunu sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
İşçi Osman İncetürkmen de uygulamayı başlatanlara, emeği geçenlere teşekkür etti.Mobil ekip uygulamasının çok güzel olduğunu belirten İncetürkmen, "Aşımız bize kadar geldi. İşimizden geri kalmadık. Aşı olma konusunda tereddütlerim vardı, sıramız gelene kadar araştırdık, aşımızı olduk. Devletimize güveniyoruz. Allah razı olsun hepsinden." diye konuştu.

Fabrika Sanayi Bölgeleri Aşı Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement