KAYSERİ - Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
- Kayseri OSB'deki aşı uygulamasından detay görüntüler - İşçi Osman İncetürkmen ile röportaj Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandıKAYSERİ (AA) - Kayseri OSB ile Mimarsinan OSB'de de İl Sağlık Müdürlüğünün oluşturduğu 17 mobil ekip, aşı uygulamasına başladı. Kayseri OSB tarafından aşılama için ayrılan binada sağlık personeli, çalışan sayısı az fabrikalardan gelen işçilere aşılarını uygularken, bölge genelinde 8 mobil ekip de talep toplanan işletmelere ulaştı.Fabrikaların bahçelerinde oluşturulan alanlarda fabrika çalışanlarına 6'şarlı gruplar halinde BioNTech aşısının ilk dozu uygulandı. Kayseri OSB Müdürü Ali Yaprak, süreç başlar başlamaz İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini ve istişareler sonucu sağlık ekiplerine yer tahsisinde bulunduklarını söyledi.
Aşılamanın tüm bölgede etkin yapılmaya başlandığını belirten Yaprak, "Tahsis ettiğimiz binaya, çalışan sayısı az olan işletmeler personelini servis araçlarıyla getiriyor ve aşıları yapılıyor. Çalışan sayısı fazla olan işletmelere de gezici ekipler giderek personele aşı yapıyor. Güzel bir uygulama oldu. Bunu sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi. İşçi Osman İncetürkmen de uygulamayı başlatanlara, emeği geçenlere teşekkür etti.Mobil ekip uygulamasının çok güzel olduğunu belirten İncetürkmen, "Aşımız bize kadar geldi. İşimizden geri kalmadık. Aşı olma konusunda tereddütlerim vardı, sıramız gelene kadar araştırdık, aşımızı olduk. Devletimize güveniyoruz. Allah razı olsun hepsinden." diye konuştu.
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