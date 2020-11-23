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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Erciyes Üniversitesinin Kovid-19 aşı adayının ilk doz uygulamasında sayı 44 oldu

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesinin Kovid-19 aşı adayının ilk doz uygulamasında sayı 44 oldu

- Temel atma törenine katılanlar - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın konuşması KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde Kovid - 19'a karşı geliştirilen "ERUCOV - VAC" aşı adayının uygulandığı gönüllü sayısının 44'e ulaştığını ve hiçbirinde yan etki görülmediğini bildirdi.Rektör Çalış, Büyükşehir Belediyesi tarafından ERÜ yerleşkesi karşısına yapılacak hasta yakını misafirhanesinin temel atma töreninde, Kayseri 'nin, İç Anadolu'nun en önemli sağlık merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri 'nin çevre illere de hizmet verdiğini anlatan Çalış, büyük bir ihtiyaç olan misafirhane yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. ERÜ akademisyenleri tarafından Kovid - 19'a karşı üniversitelerinde geliştirilen ERUCOV - VAC aday aşının çalışmalarına değinen Çalış, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Kovid - 19'a karşı aşımızın Faz - 1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz - 1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz - 1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabi, 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak." Faz - 1 çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çalış, şöyle konuştu: "Bu güvenliğin iyi geçmesi, bize, Faz - 2 çalışmalarına bir an evvel geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve Faz - 2'ye bir an evvel başlamak istiyoruz. Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen Faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz - 2 çalışmalarının da bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabi ki önce Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz - 1 ve Faz - 2 çalışmaları biter ve yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz, diye ümit ediyorum."

Bild Yan Etki Temel Atma Töreni Hasta Yakını Allah 

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