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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı

Karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı

denetimden görüntü

Hastane Karantina Akalan Trafik Denetimi Hasta Ziyareti 

-karantinada olması gereken kişi

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi, hastanede tedavi gören yakınını ziyaret etmeye giderken trafik uygulamasında yakalandı.Korona virüsüyle mücadele kapsamında Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, Kırklareli-İstanbul yolunun 3. kilometresinde yaptığı trafik denetiminde sırasında durdurulan araçta buluna M.Ö.’nün karantinada olması gerektiğini tespit etti. M.Ö.’nin karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü.Yakalanan M.Ö.’nün Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olan yakınını ziyaret etmeye gittiği öğrenildi.
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