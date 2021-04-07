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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kanser Haftasında vatandaşlar bilinçlendirildi

Kanser Haftasında vatandaşlar bilinçlendirildi

Konferans salonundan detay

-Katılımcıların konuşmaları
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için 1-7 Nisan “Kanser Haftası” dolayısıyla kanserde erken tanı ve korunma yöntemleri konulu eğitim programı düzenledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kanser Haftası’na yönelik eğitim programı Ahmet Yesevi Konferans Salonunda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için, her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında ‘Kanser Haftası’ etkinlikleri düzenleyerek vatandaşları bilinçlendiriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize edilen eğitim programıyla vatandaşları kanser konusunda bilgilendirdiklerini aktaran İl Sağlık Müdürlüğü Kanser biriminden Emel Yüce halkın kanser konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek amaçlarının bilinçlenmeyi sağlamak olduğunu belirtti.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Daire Başkanlığı tarafından düzenlen ve eğitime katılan katılımcılar kanserde erken tanı ve tedavinin önemini bu tür eğitimlerle daha iyi anladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler. (MB-LO-Y
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