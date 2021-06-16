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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Mobil ekipler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı

İZMİR - Mobil ekipler, organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı

- Fabrikaların önündeki sağlık ekipleri - Sıralarını bekleyen ve form dolduran çalışanlardan görüntüler - Fabrika çalışanlarının aşı için araca sırayla alınması - Çalışanların aşılarını olması - İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma ile röportaj - Bir firmada çalışan İlknur Karaman ile röportaj - Bir tekstil fabrikasının müdürü Serkan Aydın ile röportajİZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid - 19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirmesi üzerine İzmir 'deki ekipler çalışanlara aşı uyguladı.

Tekstil Fabrikası Fabrika Sanayi Bölgeleri Aşı Sağlık Ekipleri 

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