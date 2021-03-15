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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İl Sağlık Müdürü Kalkan: “Maske, mesafe ve hijyen şuan aşı kadar kıymetli”

İl Sağlık Müdürü Kalkan: “Maske, mesafe ve hijyen şuan aşı kadar kıymetli”

Camiden detaylar

Sağlık Çalışanları Anma Etkinliği 

-Süleymanpaşa Belediyesi standı
-Camide bulunan vatandaşlardan detaylar
-İl Sağlık Müdürü Açıklama
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Korona virüsle mücadele hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu ve pilav ikramı yapıldı. Mevlid-i Şerife katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Maske, mesafe ve hijyen şuan aşı kadar kıymetli” dedi.
Korona virüsle mücadele bir yılı geride kalırken, bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Orta Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu ve ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu. Mevlid-i Şerif programına vatandaşların yanı sıra sağlık çalışanları da katıldı.
"Aşı kadar kıymetli" Camideki Mevlid-i Şerif Programına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Pandemi döneminde hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımız adına bu mevlidi şerif ile onları unutmadığımızı, onların önünde saygıyla eğildiğimizi ifade etmek için bugün böyle bir etkinlik düzenlendi.
Süleymanpaşa Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce bu güzel anma etkinliğinde bulunuyoruz. Bu tür etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Uğruna mücadele ettiğimiz halkımızın bizimle beraber, bu mücadeleyi sırtladığını görmemiz bizi memnun edecektir. Bu mücadelede bize kuvvet verecektir. Maske, mesafe ve hijyen şuan aşı kadar kıymetli” dedi.
Mevlid-i Şerif programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’de katılarak hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dua ettiler. (HLD-
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