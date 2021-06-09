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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
IĞDIR - Mobil aşı noktalarında vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanıyor

IĞDIR - Mobil aşı noktalarında vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanıyor

- Kurulan mobil aşı noktası - Vatandaşlara aşı yapılması - Sami Atam ile röportaj - Hanife Aras ile röportaj Iğdır 'da mobil aşı noktalarında vatandaşlara Kovid - 19 aşısı uygulanıyorIĞDIR (AA) - Iğdır 'da sağlık ekipleri, kent merkezindeki bulvar ve caddede kurulan mobil aşı noktasında, isimleri sisteme tanımlanmış kişilere anında yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısı uyguluyor.Kovid - 19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, isimleri aşı için sisteme tanımlanmış vatandaşlara daha kolay ulaşmak amacıyla Zübeyde Hanım Bulvarı ile Vali Yolu Caddesi'nde mobil aşı noktaları oluşturdu.Çeşitli nedenlerle aşı olmak için hastaneye gidemeyen ancak aşı sırası gelen vatandaşlar bu noktalardaki sağlık görevlilerine başvuruyor. Bu kişilere Kovid - 19 aşıları anında tatbik ediliyor.Sağlık görevlileri, söz konusu uygulama noktasında ayrıca isimleri aşı için açılan sisteme tanımlanmasına rağmen herhangi bir randevu almayan vatandaşlara da T.C. kimlik numaraları vasıtasıyla burada randevu oluşturup anında aşı yapıyor.Kent merkezindeki en işlek iki noktada bugün başlayan ve devam edecek uygulama, aşı olmak isteyen vatandaşların da memnuniyeti sağlıyor.Mobil aşı noktasında aşı yaptıran vatandaşlardan Sami Atam (60), gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah devletimizden razı olsun. Ben 60 yaşındayım aşı sıram gelmişti fakat hastaneye gitmeye eriniyordum. Şimdi bu sistemi görünce memnunlukla aşı yaptırdım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Vatandaşlardan Hanife Aras ise böyle bir hizmetin sunulduğunu görünce aşısını yaptırdığını belirterek bu durumdan memnun olduğunu ifade etti.

Koronavirüs Hastane Sağlık Ekipleri 

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