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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Giresun yoğunluk yaşanan caddelerde HES kodu uygulamasından memnun

Giresun yoğunluk yaşanan caddelerde HES kodu uygulamasından memnun

-GİRESUN CADDELERDEN DETAY

Koronavirüs Güzergah Güvenlik Güçleri Sokağa Çıkma Yasağı Zabıta 

--HES KODU UYGULAMASI DETAY
--HES KODU UYGULANAN CADDEDE PİLAV DAĞITIMINDA YOĞUNLUK DETAY
--vatandaşlar röp
--genel detay

( GİRESUN ) - Giresun yoğunluk yaşanan caddelerde HES kodu uygulamasından memnun GİRESUN

- Giressun’da korona virüs salgınında yaşanan artışın ardından şehirde yoğunluğun yaşandığı 2 caddeye, 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu ile giriş uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar, HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra caddelere alınıyor. Türkiye'de koronavirüs salgınında en çok vaka artışının yaşandığı 5 ilden biri olan Giresun’da, salgının kontrol altına alınabilmesi için sıkı tedbirler uygulanıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda vatandaşların yeniden yoğunluk oluşturmaması için şehrin en işlek caddelerinde HES kodu uygulaması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde Gazi Caddesi'ne gelen polis, mahalle bekçisi ve zabıta ekipleri, cadde güzergahını barikatlarla kapattı. Devamında Atatürk Meydanı’nın da bulunduğu Alpaslan Caddesi’nde de barikatla önlem alan ekipler, caddelere vatandaşların girişini kontrollü olarak sağladı. Alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkış noktasında bekleyen güvenlik güçleri, caddeye girecek olan vatandaşların HES kodlarını almaya başladı.
HES kodu olmayan vatandaşların ise caddeye girişine müsaade edilmedi. -Vatandaşlar uygulamadan memnun Sabah saatlerinde caddelerin barikatlarla kapatılmaya başlaması vatandaşları da memnun etti. Vatandaşlar , barikatlarla kapatılan caddelerde insan yoğunluğunun fazla olduğunu belirterek, " Yoğunluğun olduğu caddelerde yapılan bu uygulama sağlımız açısında oldukça önemlidir. Bir uygulama varsa uymak zorundayız. Uyulmadığında görüyoruz ki Giresun en çok vaka görülen iller sıralamasında. Giresun’da Gazi Caddesi ve Alpaslan Caddesi’nde insan yoğunluğu fazlaydı. İnsanlar bazen maske takmıyordu. Toplum sağlığımız için çok güzel bir uygulamadır.” İfadelerine yer verildi.
Öte yandan HES kodu uygulamasının yapıldığı Alpaslan Caddesi üzerinde Hacımiktad camii önüne yapılan etli pilav dağıtımındaki yoğunluk ve kuyruk ise dikkat çekti. (AB-EK
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