Engelli Aleyna, aşı hayaline hayranı olduğu sanatçının müzikleri eşliğinde kavuştu

-Sanatçı Nurullah Akçayır'ın açıklamaları

-Anne Zeynep Çeğil'in açıklamaları

-Aşı olma detay

-Türkü söyleme detay

-Saz eşliğinde çalma detay



( ANKARA -ÖZEL)- Engellilerin aşılaması başladı ANKARA



- Koronavirüs aşısı olabilmek için sırası gelen Aleyna Çeğil, uzun süredir beklediği aşıya kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Çeğil’in aşılanmasına hayranı olduğu ünlü sanatçı Nurullah Akçayır da katıldı.

Aşılama sonrasında ikili birlikte türküler söyledi ve renkli görüntüler oluştu. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele programı kapsamında, sırası gelen vatandaşları aşılamaya devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, “Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin” ifadelerini kullanarak yeni bir aşılama grubuna geçildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda uzun süredir aşıyı beklediği öğrenilen, hafif mental reterdasyon rahatsızlığı olan Aleyna Çeğil de sırası gelir gelmez aşıya koştu. Erzurumlu oldukları için sürekli türkülerini dinlediği ve büyük hayranı olduğu ünlü sanatçı Nurullah Akçayır’ın da aşı olurken sürpriz yaparak yanına gelmesi sonrasında renkli görüntüler oluştu. Aleyna aşı olduktan sonra beklemesi gereken süreyi, Akçayır’ın türküleri eşliğinde geçirdi. Uzun süredir aşı olmak için bekleyen ve sürekli ailesine soran hafif mental reterdasyon rahatsızlığı bulunan Aleyna Çeğil, engellilerin de aşılama kapsamına alınması sonrasında hemen randevusunu alarak aşısını oldu. Aşı olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Çeğil, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Aleyna Çeğil ayrıca hayranı olduğu sanatçı Akçayır’ın da kendisine bugün de eşlik etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Hocalarımı arayıp da ‘aşım ne zaman gelecek’ diye sormuş” Aleyna’nın aşı olmak için uzun süredir beklediğini söyleyen ve Aleyna ile birlikte koronavirüs aşısını olan annesi Zeynep Çeğil ise, “Biz de bu süreçte aşının gelmesini çok bekledik. Aleyna ve Aleyna gibi çocuklarımızın öncelikli gruba alınması bizleri çok mutlu etti. Çünkü aylardır bekliyorduk ve onları bu süreçten korumak çok zordu. Hem de çok sabrettiler, çok yoruldular. Önceliğin verilmesi bizi çok memnun etti, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir yıldır aşı ile ilgili tüm haberleri dinledi, internetten takip etti. Zaten kendisi görür görmez, Instagram’dan da aşı ile ilgili olan bu haberi beğenmiş. Heyecanlandı, duygulandı, ‘Neredeyse gözümden yaş akacak’ gibi bir şey söyledi.



1, 1 buçuk yıldır aşırı bir şekilde istiyordu. Hocalarımı arayıp da sormuş, ‘aşım ne zaman gelecek’ diye. Çok heyecanlanmıştı ve nasip oldu bugün yaptırdık” şeklinde konuştu.

“Bir an önce hepimizin aşılanıp bu illetten kurtulmamız gerekiyor” Aleyna’nın uzun süredir beklediği bir isteğinin gerçekleşmesine şahitlik ettiği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü sanatçı Nurullah Akçayır, “Biz de onun mutluluğuna ortak olmak için şuan buradayız. Güzel bir kardeşimiz, uzun zamandır da heyecan ile bu aşıyı bekliyorlardı. Bütün engelli arkadaşlarımızı da aşıya davet ediyoruz. Herkes aşısını olsun, Aleyna’nın yanında olmaktan çok mutluyuz. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Biz sanatçılar da çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Hem esnafımız hem de müzisyen arkadaşımız çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Herkesin ekonomisi bozuldu. Dolayısıyla bu çok hassas bir durum. Allah’a şükür ki ülkemizde yeterince aşılarımız var. Vatandaşlarımızın buna özen getirmesini istiyorum. Bir an önce hepimizin aşılanıp bu illetten kurtulmamız gerekiyor” diye konuştu.



