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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eczacılar, korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşları için klip hazırladı

Eczacılar, korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşları için klip hazırladı

- Eczacıların hazırladığı video

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya 


- Türkiye genelindeki eczacılar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşları için Candan Erçetin'in "Yalan" şarkısını seslendirerek, klip çekti. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Karabük, Safranbolu gibi illerde görev yapan eczacıların kiminin enstrüman çalarak kiminin şarkı söyleyerek çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Candan Erçetin'in "Yalan" şarkısını çalıp söyleyen eczacıların hazırladığı klibin başında, "Eczacılık yemini" okunarak, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanlarının fotoğrafları yer aldı. (AS-
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