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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da bin 84 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 12’si hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bin 84 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 12’si hayatını kaybetti

Hastaneden görüntü

Çocuk Gelişimi Güvenlik Görevlisi Müdür Yardımcısı Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları 

-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da şimdiye kadar bin 84 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı, bunlardan 12’sinin hastalık nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemiye dönüşen korona virüs, hastalıkla mücadele de ön saflarda yoğun çalışma içinde olan sağlık çalışanlarının yakasını bırakmadı. Diyarbakır'da şimdiye kadar bin 84 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı ve bunlardan 12’sinin hayatını kaybettiği belirtildi. Diyarbakır’da farklı hastanelerde, çeşitli birimlerde çalışan 261 hekim, diş hekimi 1 diş hekimi klinik yardımcısı, 388 hemşire ve ebe, 39 paramedik ATT, 138 personel, 60 tekniker, 22 otomasyon görevlisi, 19 güvenlik görevlisi, 34 memur, 14 laborant, 8 biyolog, 4 mühendis, 1 kimyager, 6 müdür, müdür yardımcısı, 10 şoför, 1 aşçı, 47 sekreter, 1 raportör, 2 portör, 2 sosyal hizmet uzmanı, 4 psikolog, 1 çocuk gelişimi uzmanı, 1 eczacı, 2 fizyoterapist, 2 işçi, 4 muhasebe memuru olmak üzere toplamda bin 84 çalışan korona virüse yakalandı. Bunlardan Dr. Halil Yücel Kutun, Dr. Mehmet Kan, Dr. Abdülmenap Güzel, hemşire Leyla Çiçek, çevre sağlığı teknikeri Cuma Kurt, eczane Teknikeri Rıdvan Dolan, personel Abdülhaluk Gündüz, personel Murat Yumruk, personel Murat Kaymak, eczacı Emine Akyıldız, memur Esra Alakuş, memur Abdülhalik Çiçek hayatını kaybetti. (RK-YRT
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