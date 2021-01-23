Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma alındı

Çığ bölgesinde can pazarı...Sağlık çalışanları çığın ortasında kaldı, 28 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan korona virüs hastası yoğun bakıma alındı

Hastanın yoğun kar üzerinde sedye ile taşınması

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Çığ Düşmesi Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-yolda mahsur kalan sağlık ekiplerinin kurtarılma çalışması
-Detay görüntüler

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesinde 3 ayrı bölgeye çığ düşmesi nedeniyle kurtarmaya giden 112 sağlık ekiplerinin ölümden döndüğü, korona virüs hastası 65 yaşındaki Übeyt Çakar, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden 28 saatlik yoğun çabayla hastaneye ulaştırılarak yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki Yürekli köyünde yaşayan Übeyit Çakır’ın rahatsızlanmasıyla yakınları 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Çakar’ı almaya giden sağlık ekipleri, Ekinlik köyü mevkinde yola çığ düşmesi nedeniyle hastaya ulaşamayınca geri dönmek istedi ancak, aracın dönüş yoluna da çığ düşmesi nedeniyle yoğun kar yağışı ve tip altında ekipler 6 saat mahsur kaldı. 112 acil sağlık ekiplerinin gece geç saatlere kadar mahsur kaldığı yerden donmak üzereyken kurtarılmasının ardından, İl Özel İdaresi, İlçe şantiye şefliğine bağlı ekiplerin yoğun çalışmasıyla yoldaki çığ ve tipiden oluşan kar temizlendi. Yaklaşık 28 saat sonra hastaya ulaşabilen sağlık ekipleri, hastanın yakınlarıyla birlikte 3 kilometre köylülerin omuzlarında 2 kilometre ise sağlıkçıların kızağa çevrilen sedyesinde taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çakar’ın Sason Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Übeyt Çakar’ın hastanede yapılan tetkikleri sonucuna korona virüs hastası olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı