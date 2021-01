Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: “Ülkemize her gelecek teslimatta bu incelemelerin yapılması gerekiyor”

-Genel ve detay



( ANKARA - ÖZEL)- “İlk dozu yaptığınız kişinin ikinci dozunu garanti ederek gitmekte fayda var”- “14 günlük sürede şuan da elimizde incelemeleri tamamlanmış 1 milyon 700 binlik aşı insanlarımızla buluşturulmaya devam edecek”- “Bu yeni gelen dozla birlikte yine 65 yaş üstü bireylerin aşılanması aşama aşama devam edecek” ANKARA



- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Yeni gelen aşıların da incelemeleri Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında yapılacak. Bu da yaklaşık olarak 14 günlük bir süre, ülkemize her gelecek teslimatta bu incelemelerin yapılması gerekiyor” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni gelen 6 buçuk milyon dozluk aşıların uygulanma sürecini anlattı. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, yeni gelen aşıların da Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında test edileceğini söyledi.



Ülkeye gelen her parti aşı da bu işlemin devam edeceğini belirten Kayıpmaz, şuan da hali hazırda TİTCK testlerinden geçerek acil kullanım onayı alan 1 milyon 700 binlik aşının uygulanmaya devam edileceğini kaydetti.

“Bu yeni gelen dozla birlikte yine 65 yaş üstü bireylerin aşılanması aşama aşama devam edecek” Bugün itibariyle aşılamada 80 yaş üzeri bireylere sıra geldiğini hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Pazartesi sabahı itibariyle, Çin’den ülkemize ikinci partinin ilk 6 buçuk milyonluk dozu ulaştı. Zaten daha önceden de 3 milyon doz gelmişti. Şuan itibariyle toplamda 9 buçuk milyon doz aşı ülkemize gelmiş oldu. Bunlardan an itibariyle 1 milyon 300 bini; sağlık çalışanlarına, huzurevi, bakımevi, engelli rehabilitasyon merkezi gibi yerlerde kalanlar ve onlara hizmet sunan kişilere yapıldı. Ayrıca 90 yaş üzerinden başlayarak 85 yaşın üstündeki büyüklerimizin aşılanmasına da başlandı. Şimdi bu yeni gelen dozla birlikte yine 65 yaş üstü bireylerin aşılanması aşama aşama devam edecek. Bu noktada bugün itibariyle 80 yaş ve üstü bireylerin sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlandı. Akabinde 79 ile 75 yaş arasındaki bireyler geliyor sonrasında 70 ile 74 arası ve 65 ile 69 yaş arası bireylerin aşılanması ile birlikte aşılamanın birinci aşaması tamamlanıyor” şeklinde konuştu.

“14 günlük sürede şuan da elimizde incelemeleri tamamlanmış 1 milyon 700 binlik aşı insanlarımızla buluşturulmaya devam edecek” Her gelen aşının TİTCK laboratuvarlarında incelenerek onaylanma sürecinden geçeceğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Yeni gelen aşıların da incelemeleri Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında yapılacak. Bu da yaklaşık olarak 14 günlük bir süre, ülkemize her gelecek teslimatta bu incelemelerin yapılması gerekiyor. Bu 14 günlük sürede de şuan da elimizde incelemeleri tamamlanmış 1 milyon 700 bin aşı insanlarımızla buluşturulmaya devam edecek” diye konuştu.

“İlk dozu yaptığınız kişinin ikinci dozunu garanti ederek gitmekte fayda var” Her gelen aşının ikinci dozu düşünülerek planlandığının altını çizen Kayıpmaz, şuan hali hazırda yeni aşılar geldiği için, 3 milyon dozluk aşının tamamının birinci doz olarak uygulanacağını kaydetti.

Kayıpmaz, “Bu noktada hep tedbirli gitmekte fayda var. Yani ilk dozu yaptığınız kişinin ikinci dozunu garanti ederek gitmekte fayda var. Ondan dolayı böyle bir düşünce vardı. Ama şuan da yeni teslimatlar yapıldı. Yeni teslimatlar gelmeye devam ettikçe de elimizdeki dozların daha geniş insan kitleleriyle buluşmaları hedefleniyor. Bu noktada da zaten 3 milyon doz aşı şuan itibariyle 3 milyon kişiye uygulanacak diyebiliriz. Sonrasında gelen 6 buçuk milyon dozluk serinin incelemeleri tamamlandıktan sonra aşının ilk uygulandığı kişilerden başlayarak ikinci dozlar da bu aşılarda kullanılabilir. Yine onlardan da ilk doz aşılaması olan kişiler olacaktır” ifadelerini kullandı. (UTK-



loading...