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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BAYBURT - Organize sanayi bölgesinde 'mobil aşı' uygulaması başladı

BAYBURT - Organize sanayi bölgesinde 'mobil aşı' uygulaması başladı

BAYBURT - Organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladı - İşçilerin aşılanması - Ebe Sultan Bozkurt ile röportaj - İşçilerden İbrahim Demir ile röportaj Bayburt 'ta organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladıBAYBURT (AA) - Bayburt 'ta organize sanayi bölgesindeki çalışanlara mobil ekiplerce Kovid - 19 aşısı uygulanıyor.Mobil sağlık ekipleri, organize sanayi bölgesinde oluşturulan aşı alanında işçileri aşılamaya başladı.
Aşıları yapılan işçiler, bir süre dinlendikten sonra işlerine devam etti.İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan ebe Sultan Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin aşıya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bozkurt, "Şu ana kadar herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Daha önce de evde bakım hastalarına aşı yaptık. Şu ana kadar yaptığımız aşılarda herhangi bir sıkıntı gözlemlemedik. Randevusu gelen tüm hastaları aşıya bekliyoruz." dedi.
Aşısını yaptırdığı için mutlu olduğunu dile getiren işçilerden İbrahim Demir ise "Buradaki fabrikada hepimiz çalışıyoruz. Dolayısıyla hepimizin aşı olması gerekiyor. Buraya kadar gelip aşımızı yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fabrika Organize Sanayi Bölgesi Aşı Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri 

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