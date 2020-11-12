Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakanın pandemi ile mücadelede örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita

Bakanın pandemi ile mücadelede örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita

Vatandaşlardan detaylar

Aritas Sayılar Kalaba Alabalık 

-kalabalıklardan detaylar
-Hastaneden detaylar
-Sokaktan detaylar
-vatandaşlardan röp.
-detay

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Üç ay öncesine kadar beyaz olan harita kırmızıya büründü TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da HES kodu üzerinde gösterilen korona virüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Üç ay arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.Çin’den yayılan korona virüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde korona virüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona virüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ’da son bir ayda korona vaka sayıları oldukça arttı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait korona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor. Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement