Bakanı Koca: 'Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır.'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
( ANKARA ) Bakanı Koca: (50 milyon doz sipariş edilen aşı) "Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır." - "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı. "- "Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor."
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