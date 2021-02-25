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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Koca, ücretsiz aşı iddiasıyla ilgili, 'Aşı savaşının olduğu bir dünyada bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?' dedi.

Bakan Koca, ücretsiz aşı iddiasıyla ilgili, 'Aşı savaşının olduğu bir dünyada bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?' dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları

( ANKARA ) Bakan Koca, ücretsiz aşı iddiasıyla ilgili, "Aşı savaşının olduğu bir dünyada bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?" dedi.
- (İnaktif Covid-19 aşısı) "Biz bu aşıyı dünyadaki ülkeler arasında en ucuz alan ülkeyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim." - "Biz aracı firmaya bir kuruş para vermedik. Pazarlığı Sinovac firması ile yaptık." - (Distribütör firmaya para ödendi iddiası) “Bütün görüşmeyi Sinovac ile yaptık, aracı firmaya zerre ödeme yapılmadı.” - “Bu dönemde birlikte mücadele ederek başarıyı elde etmemiz gerekiyor. Başarı 83 milyonun başarısı olacak. Siyasi arenaya taşımama noktasında direnmeye ve taşımamaya gayret göstereceğim. Ben her noktada vatandaşımıza olanın ne olduğunu izah etmeye devam ediyor olacağım.”

Lyon 

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