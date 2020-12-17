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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Koca: “Sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim”

Bakan Koca: “Sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim”

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamalar

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Sağlık Sektörü Fedakarlık Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, ayrıca paylaşımında yayınladığı videoda açıklamalarda da bulundu.
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