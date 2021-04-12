( ANKARA -SORU CEVAP-1) Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız"-“Türkiye için üçüncü zirve, İstanbul için dördüncü zirve yaşanıyor"-“(Rusya'nın seyahat kısıtlaması) Rusya'da mevkidaşımla iki defa görüşmüştüm. Yakın zamanda heyet göndereceklerini, bazı bölgelerde, Muğla, İzmir, Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler"-"Haziran ayında en az 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek" ANKARA
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.
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