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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz'

Bakan Koca: 'Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz'

Koca'nın soruları cevaplaması

Öğretmenler Öğretmen Basın Açıklaması 

-detaylar

( ANKARA -SORU CEVAP-2) Bakan Koca: "Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz" ANKARA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.
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