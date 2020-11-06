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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Koca’dan İzmir’de meydana gelen deprem anına ilişkin paylaşım

Bakan Koca’dan İzmir’de meydana gelen deprem anına ilişkin paylaşım

paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Kamera Kaydı Ameliyathane Deprem Anı Ameliyat 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depremi sırasında bir ameliyathanede yaşananlara ilişkin görüntü paylaştı. Bakan Koca, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem esnasında bir hastanenin ameliyathanesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri resmî Twitter hesabından “Bu video, İzmir depremi sırasında bir hastanenin ameliyathane kamera kaydıdır” notuyla paylaştı. Görüntülerde, hastasını ameliyat eden doktorun soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam ettiği görülüyor.
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