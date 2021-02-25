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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Koca: '8 buçuk milyon dozu aştık, aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştık.'

Bakan Koca: '8 buçuk milyon dozu aştık, aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştık.'



( ANKARA ) Bakan Koca: "8 buçuk milyon dozu aştık, aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştık."- "Bu dönemde dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz ve ülkeler arasında ticari sır olarak kalması gereken bazı bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz." - "İlk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra antikor oluşuyor."

Lyon 

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