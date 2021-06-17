AYDIN - Mobil aşı tırıyla randevusuz aşı uygulamasına yoğun ilgi
- Mobil aşı tırından görünüm - Vatandaşların aşılanması - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un vatandaşlarla sohbet etmesi - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklaması - Aşı olan Bayram Can'ın açıklaması - Aşı olan Sedat Gümüştaş'ın açıklaması Aydın 'da "Mobil Aşı Tırı"yla randevusuz aşı uygulamasına yoğun ilgi - Aydın Valisi Aksoy: - "Biz vatandaşımızın isteği doğrultusunda devletin bütün imkanlarını onlara sunarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" - Aşı olan seyyar satıcı Bayram Can: - "Pamuk şekeri satıyordum randevusuz aşı yapılacağını duydum gelip aşımı oldum. Şu anda devletin imkanları çok güzel"AYDIN (AA) - Aydın 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında kent meydanına park edilen mobil aşı tırıyla vatandaşlar randevusuz aşı oldu.İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, pandemiyle mücadelede daha etkin olması açısından Atatürk Kent Meydanı'na "Mobil Aşı Tırı" getirdi.Vatandaşlar, burada randevu almadan kayıt yaptırarak aşılarını oldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'le birlikte tırı ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, uygulamaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Temel amaçlarının sırası gelen vatandaşların aşı olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:"Bu amaçla bir anlamda vatandaşlarımızın ayağına da hizmeti götürebilecek bir uygulamayı başlattık. Temennimiz aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını olması be hastalıkla mücadele konusunda daha güvenli bir noktaya taşımamızdır. Dün itibariyle 22 bin 200 aşı yapıldı, bu gün de 18 bini aşmış durumdayız. Vatandaşlarımız açık alanda olmasından daha mutlular. Kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade ettiler. Biz vatandaşımızın isteği doğrultusunda devletin bütün imkanlarını onlara sunarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."Meydanda pamuk şekeri satan Bayram Can (49) da randevusuz aşı uygulamasının çok yerinde olduğunu belirterek "Pamuk şekeri satıyordum randevusuz aşı yapılacağını duydum gelip aşımı oldum. Şu anda devletin imkanları çok güzel. Böyle bir sistem yapmışlar gerçekten de çok güzel." dedi. Esnaflık yapan Sedat Gümüştaş da uygulamadan dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.
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