Ankara’ya getirilen korona virüs aşıları incelenmek için Akyurt’taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü



- Ankara’ya getirilen korona virüs aşıları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Akyurt’taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü. Çin'den sipariş edilen korona virüs aşısının ikinci partisinin kalan kısmı, Pekin’den İstanbul’a getirilen aşıların da bir kısmı Ankara'ya getirilmişti. Esenboğa Havalimanın da bir süre bekletilen aşılar daha sonra araçlara yüklenerek buradan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Akyurt’taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü. Aşıların taşınmasında 2 tır 3 kamyon ve 3 tane de kamyonet kullanıldı. Aşıların Halk Sağlığı Merkezinde incelenerek buradan Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılması bekleniyor.



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