Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

ANKARA - Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

- Aşı yaptıran işçiler - İşçilerin açıklamaları - Sincan İlçe Sağlık Müdürü Doktor İbrahim Ünlü'nün konuşması Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandıANKARA (AA) - Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid - 19 aşı uygulamasına başlandı.Bu kapsamda, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) iş makinesi tasarımı, montajı ve üretimi yapılan fabrikadaki işçilerin bir kısmı mobil ekipler tarafından aşılandı.Sincan İlçe Sağlık Müdürü Doktor İbrahim Ünlü, burada yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla başladıkları mobil aşı uygulamasına bölgelerindeki tüm işçiler aşılanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Sincan'da 4 OSB bulunduğunu ve yaklaşık 60 bin çalışanı aşılamayı planladıklarını aktaran Ünlü, uygulama kapsamında işçilerin randevusuz aşı olabileceğini, önceden alınmış randevusu bulunanların da herhangi bir işleme gerek olmaksızın mobil aşı uygulama noktalarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.Ünlü, aşılamayı üç ekiple sürdürdüklerini kaydetti.
Aşı yaptıran işçiler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yöneticilerine ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Fabrika İş Makinesi Sanayi Bölgeleri Aşı Gesi 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement