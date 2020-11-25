ANKARA - Koca - (Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması)
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (8)Bakan Koca: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta - 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda değerlendirmiş olacağız."
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