ANKARA - Koca: 'Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak'
ANKARA - Koca: "Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)Sağlık Bakanı Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.
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