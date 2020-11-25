ANKARA - Koca: '(Çin menşeli Sinovac aşısı) Aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı''
ANKARA - Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı'' - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (7)Bakan Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı."
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