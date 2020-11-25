ANKARA - Koca: 'Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız'
ANKARA - Koca: "Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (12)Bakan Koca: "Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız."Bakan Koca: "(Kovid - 19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız."
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