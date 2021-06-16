ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sağlık Bakanı Üstel'i kabul etti
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ünal Üstel'i kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Üstel'in görüşmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sağlık Bakanı Üstel'i kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, KKTC'deki sağlık alanında yapılan yatırımlar ve çalışmalara ilişkin konular ele alındı.
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