Ankara Büyükşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşa hijyen desteğine devam ediyor

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( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla esnaf ve vatandaşa ücretsiz hijyen desteğini sürdürüyor. İlçe ilçe gezerek esnaf ve vatandaşa hijyen desteğinde bulunan Ankara Zabıtası, son olarak Güdül ve Bala’da maske ve dezenfektan dağıttı.

Pandemi döneminde merkez ve çevre ilçelerde hijyen desteğini artırarak devam ettiren Ankara Zabıtası son olarak Güdül ve Bala’da ulaşım, pazarcı ve ilçe esnafı ile vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Halk sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi hijyen denetimlerine de devam ederek, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda hem vatandaşlara hem de esnafa uyarılarda bulunuyor. Güdül ve Bala’da vatandaşların yanı sıra esnaf odaları, pazarcı ve mahalle esnafını ziyaret eden Ankara Zabıtası ekipleri, 25 bin maske desteği sağladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, Güdül ve Bala’da gerçekleştirilen maske ve dezenfektan dağıtımı ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Güdül ve Bala’daki Esnaf Odası Başkanlarını ziyaret ettikten sonra esnaf ve vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan dağıttık. El ele verip bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum. Hijyen desteğimiz devam edecek.” Ankara Zabıtası ile birlikte maske dağıtımına katılan Güdül Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nafiz Özyılmaz, “Güdül ilçesine vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

Güdül ve Bala’da maske ve dezenfektan dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden ilçe esnafı memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler: Bala Şoförler Odası Kooperatif Başkan Hacı Mehmet Gürbüzı, "Bizleri unutmayarak maske ve dezenfektan dağıttığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bala Şoförler Odası Genel Sekreteri Mehmet Apaltın, "Büyükşehir’in esnaf ve vatandaşa yapmış olduğu maske ve dezenfektan hizmetinden çok memnunum" ifadelerine yer verdi. Güdül'de pazarcılık yapan Muzaffer Akçan, “Pandemi dönemi boyunca esnaf ve vatandaşı yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” şeklinde konuşurken, bir diğer pazarcı esnafı Yurdagül Dedeoğlu ise “Mansur Başkanımızdan çok memnunuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

(Mİ-BC -



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