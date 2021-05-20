ANKARA - BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: 'Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz'
ANKARA - BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: "Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar - Ge yapmak istiyoruz" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları - BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’in açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’de video konferans yoluyla katıldı.
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