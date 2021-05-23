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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Koca, sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdi

ANKARA - Bakan Koca, sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdi

- Kovid - 19 aşı sırası gelen tarım işçilerine aşı yapılması - Aşı yapılan işçilerin konuşmasıBakan Koca, sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdiANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid - 19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı. - "Devletimiz sağ olsun"Videoda, sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda Bilecik'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullanıyor.

Jandarma Tarım Bild Tarım İşçisi Sağlık Personeli 

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