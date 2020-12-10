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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
'Akraba ziyareti' Samsun'u zirveye taşıdı...Servis doluluk oranında ilk sırada, yoğun bakım doluluk oranında 2. sırada

'Akraba ziyareti' Samsun'u zirveye taşıdı...Servis doluluk oranında ilk sırada, yoğun bakım doluluk oranında 2. sırada

drone görüntüsü

Karantina Doluluk Oranı Kapalı Mekan Sağlıkçı Solunum Cihazı 

-Yoğun Bakımdan görüntüler
-sağlıkçı detayları
-Muhammet Ali Oruç röportaj
-Mecidiye Caddesi röportaj

( SAMSUN -DRONE) SAMSUN

- Türkiye’de genel olarak servis doluluk oranında ilk sırada, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranında ikinci sırada olan Samsun’da 'akraba ziyaretleri' vaka sayılarının artmasında en önemli etken olarak gösteriliyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Samsun’da yüksek risk devam ediyor. Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Türkiye’de en fazla servis, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk yüzdelerinin bulunduğu şehirlerin tablosunu paylaşmıştı. Tabloya göre Samsun’da servis doluluk oranı yüzde 64.9, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80.8, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 60.7 olarak açıklandı. Bu rakamlarla Samsun Türkiye’de ilk 2’de yer aldı. Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise Samsun’da bulaş en fazla akraba ziyaretlerinden kaynaklandığını belirterek uyarılarda bulundu. Müdür Oruç, "Geldiğimiz noktada mevsimsel etkiler, havaların soğuması, vatandaşlarımızın daha çok kapalı mekanlarda olması nedeniyle son 15 gündür Samsun’da vaka grafiği arttı. Bu artışın önüne geçmek için önlemler aldık. Tabii, vatandaşların kurallara uyması gerekiyor. Bu kurallara uyulursa önünüzdeki günlerde vaka sayılarını azalmış olarak göreceğiz. Ev ziyaretlerinin fazla olması, akraba ziyaretlerini fazla olması, hareketliliğin fazla olması salgını daha fazla yaymaktadır. Vatandaşlar tereddüt etmeyerek ilaçları tam olarak kullandığı zaman ve bizim açıkladığımız karantina kurallarına uydukları zaman önümüzdeki günlerde vaka sayıları daha da azalacaktır” dedi.
Samsun’da vaka sayılarında artış yaşanırken yoğun bakımlarda sağlıkçıların fedakârca mücadelesi ise devam ediyor.
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