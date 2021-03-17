Gazeteci Ayşegül Ekinci abisinin ölümünü yazdı

Gazeteci Ayşegül Ekinci, doktor olan abisini zamansız şekilde kaybedince hayatı, var oluşu ve ölümü sorgulamaya başladı. 3 yıl boyunca sorularına yanıt aramak için ülke ülke dolaşan Ekinci, yolculuğunun sonunda “Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var” adlı kitap serisini hazırladı. Serinin ilk kitabı “Son Yok”, Okuyanus Yayınevi tarafından okura sunuldu.
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