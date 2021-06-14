ZONGULDAK - Uçuruma yuvarlanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı
- Uçuruma yuvarlanan inek - İtfaiye ekiplerinin ineği kurtarma çalışması - Kurtarılan inek Zonguldak 'ta uçuruma yuvarlanan inek vinç yardımıyla kurtarıldıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan ineğin imdadına itfaiye yetişti.İlçeye bağlı Kızılcapınar köyünde bir ineğin uçurumdan yuvarlandığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine sevk edilen ekipler, uçuruma yuvarlanarak ağaçların arasına sıkışan ineği kurtarmak için çalışma başlattı.Bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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