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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

şehirden genel detaylar

-boş cadde ve sokaklar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan genelge doğrultusunda dün gece 22:00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 05:00 itibariyle sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarını yürüme mesafesindeki işyerlerinden karşıladı. Kentin en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Cumhuriyet Caddeleri sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan işyerleri ise belirlenen saatlerde açılarak hizmet vermeyi sürdürdü.
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