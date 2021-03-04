ZONGULDAK - Hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı
- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin incelemeleri - Çaycuma Devlet Hastanesi'nden görüntü - ŞÜPHELİLERİN TESLİM OLMASI VE DETAY EKLENDİZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisi silahla yaralandı.Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında, hastanenin güvenlik görevlileri Rahmi Özkara ve Tolga Temelkuran ile R.K ve iki oğlu arasında otomobil park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavga sırasında silahla yaralanan Özkara ve Temelkuran, hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılardan Temelkuran, ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Uygulama Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Olay yerinden kaçan şüpheliler R.K ile oğulları T.K ve T.K, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
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