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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ZONGULDAK - Ekmek zammı mahkeme kararıyla durduruldu

ZONGULDAK - Ekmek zammı mahkeme kararıyla durduruldu

- Detay görüntüler - Vatandaşlarla röportaj Zonguldak 'ta ekmek zammı mahkeme kararıyla durdurulduZONGULDAK (AA) - Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zam, Valiliğin itirazı üzerine mahkeme kararıyla durduruldu.Valilik, ekmek fiyatının yapılan zamla 2 liraya yükselmesinin ardından karara itiraz ederek, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde zammın geri çekilmesi için dava açtı.Valiliğin ihtiyati tedbir talebini kabul eden mahkeme, karar verilinceye kadar yeni ekmek fiyat tarifesinin uygulanmasını durdurdu.Kararın ardından, Birlik tarafından 2 liraya yükseltilen ekmeğin, yeniden 1,5 liradan satışa sunulması bekleniyor. - "Yerinde bir karar"Kent sakinlerinden Ergün Koca, AA muhabirine, zam kararının durdurulmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Bu zam gerçekten fazlaydı. Bu ekmeği alamayanlar da var. Vatandaşı düşüneceksin yani, yoksa zor. Valiliğin bu itirazını olumlu buldum. Gerçekten çok yerinde. Olması lazımdı, bizlerde bunu düşünüyorduk." diye konuştu.
Emekli İbrahim Zengin de ekmeğin 2 lira olmasının kendisi için fazla olduğunu dile getirerek kararının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Geri Çekilme Muhabir Mahkeme Kararı 

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